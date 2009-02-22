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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Замора 61
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
22 февр. 2009, 16:30 МСК
22.02.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
85
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Замора
Бобби Замора
61'
61'
81
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Каллио
Тони Каллио
0
Дакур
Оливье Дакур
0
Грэй
Джулиан Грэй
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Барнетт
Леон Барнетт
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
50
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Симпсон
Джей Симпсон
90
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Чех
Марек Чех
0
Мартис
Шелтон Мартис
0
Брант
Крис Брант
0
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
0
Беднар
Роман Беднар
0
Мур
Люк Мур