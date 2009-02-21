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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Анелька 19
АПЛ, 26 тур
АПЛ,
26 тур
Англия
21 февр. 2009, 15:45 МСК
21.02.2009, 15:45 МСК
суббота
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Найт
Зэт Найт
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
70
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
0
Карью
Джон Карью
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Калу
Саломон Калу
56
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Анелька
Николя Анелька
19'
19'
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
89
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Деку
Деку
0
Стох
Мирослав Стох
0
Куарежма
Рикарду Куарежма