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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
0:0
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2009, 18:00 МСК
7.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
19
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
19
0
Мидо
Хоссам Мидо
42
0
Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Заки
Амр Заки
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
45
0
Замора
Бобби Замора
75
Запасные
0
Гера
Золтан Гера
0
Невланд
Эрик Невланд