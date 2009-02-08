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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Гиггз 64
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
8 февр. 2009, 19:00 МСК
8.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
77
0
Бехрами
Валон Бехрами
88
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Нсереко
Савио Нсереко
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
64'
64'
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Тевес
Карлос Тевес
87
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Фабио
Фабио
0
Экерсли
Ричард Экерсли
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Нани
Нани
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек