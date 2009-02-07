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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
2:3
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Дафф 2
Левенкрандс 9
Тэйлор 41
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2009, 18:00 МСК
7.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Барнетт
Леон Барнетт
90
0
Ким
До-Хеон Ким
46
0
Валеро
Борха Валеро
85
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Брант
Крис Брант
46
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
Запасные
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Беднар
Роман Беднар
0
Мур
Люк Мур
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Харпер
Стефен Харпер
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
41'
41'
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Нолан
Кевин Нолан
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
2'
2'
90
0
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
9'
9'
90
0
Амеоби
Шола Амеоби
80
Запасные
0
Видука
Марк Видука
0
Хиско
Хиско