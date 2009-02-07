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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Наджент 62
Хрейдарссон 79
2:3
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Аурелио 70
Кейт 85
Торрес 90
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2009, 20:30 МСК
7.02.2009, 20:30 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
79'
79'
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
46
0
Басинас
Ангелос Басинас
90
0
Дэйвис
Шон Дэйвис
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
62'
62'
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Лаурен
Бисан Лаурен
0
Кранчар
Нико Кранчар
0
Мвуэмба
Арнольд Мвуэмба
0
Кану
Нванкво Кану
0
Гекас
Теофанис Гекас
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Доссена
Андреа Доссена
68
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Бабел
Райан Бабел
77
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
70'
70'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
56
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Хююпя
Сами Хююпя
0
Риера
Альберт Риера
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Торрес
Фернандо Торрес
90'
0
Кейт
Дирк Кейт
85'
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар