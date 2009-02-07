Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Беллами 52
1:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2009, 15:45 МСК
7.02.2009, 15:45 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Робиньо
Робиньо
83
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Беллами
Крейг Беллами
52'
52'
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Элано
Элано
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Васселл
Дариус Васселл
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Эванс
Чед Эванс
Мидлсбро
мин
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Ригготт
Крис Ригготт
68
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
72
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
90
0
Кинг
Марлон Кинг
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Хойт
Джастин Хойт
0
Арка
Хулио Арка
0
О'Нил
Гари О'Нил
0
Шауки
Мохамед Шауки
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Эмнес
Марвин Эмнес