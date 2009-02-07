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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
0:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2009, 18:00 МСК
7.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Илариу
Энрике Илариу
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Куарежма
Рикарду Куарежма
63
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
59
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
72
0
Калу
Саломон Калу
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Деку
Деку
0
Стох
Мирослав Стох
0
Дрогба
Дидье Дрогба
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Халл Сити
мин
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
90
0
Доусон
Энди Доусон
90
0
Заятте
Камил Заятте
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Гарсия
Ричард Гарсия
90
0
Фэган
Крейг Фэган
90
0
Джеованни
Джеованни
81
Запасные
0
Майхилл
Боаз Майхилл
0
Дойл
Натан Дойл
0
Бармби
Ник Бармби
0
Хьюз
Брайан Хьюз
0
Франс
Райан Франс
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Манушу
Манушу