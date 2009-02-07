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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
0:2
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Милнер 27
Агбонлахор 90
АПЛ, 25 тур
АПЛ,
25 тур
Англия
7 февр. 2009, 18:00 МСК
7.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
48
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
46
0
МакКарти
Бенни МакКарти
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
74
Запасные
0
Тугай
Тугай
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Найт
Зэт Найт
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
46
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
27'
27'
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90'
90'
90
0
Хески
Эмил Хески
70
Запасные
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Карью
Джон Карью