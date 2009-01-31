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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Битти 45
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2009, 15:45 МСК
31.01.2009, 15:45 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Файе
Абдулайе Файе
78
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
86
0
Файе
Амди Файе
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
46
0
Битти
Джеймс Битти
45'
45'
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
73
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
55
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Шмейхель
Каспер Шмейхель
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Элано
Элано
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Жо
Жо
0
Васселл
Дариус Васселл
0
Кайседо
Фелипе Кайседо