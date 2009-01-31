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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2009, 18:00 МСК
31.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Крис Фой
Крис Фой
Главный Судья
Составы
Мидлсбро
мин
0
Уолкер
Джош Уолкер
90
0
Джонс
Брэд Джонс
90
0
Ригготт
Крис Ригготт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Кинг
Марлон Кинг
64
0
Шанли
Тунджай Шанли
64
Запасные
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Эмнес
Марвин Эмнес
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
43
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
49
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
72
Запасные
0
Тугай
Тугай
0
Данн
Дэвид Данн
0
Робертс
Джейсон Робертс