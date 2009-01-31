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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Роналду 45
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2009, 20:30 МСК
31.01.2009, 20:30 МСК
суббота
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Невилл
Гари Невилл
56
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
75
0
Роналду
Криштиану Роналду
45'
45'
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
90
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Фабио
Фабио
0
Экерсли
Ричард Экерсли
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
67
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Аничебе
Виктор Аничебе