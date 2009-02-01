Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 89
Торрес 90
2:0
Матч завершен
Челси
Лондон
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
1 февр. 2009, 19:00 МСК
1.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Риера
Альберт Риера
74
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
84
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
89'
90'
89', 90'
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Лейва
Лукас Лейва
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Анелька
Николя Анелька
70
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
85
0
Малуда
Флоран Малуда
70
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Деку
Деку
0
Стох
Мирослав Стох
0
Дрогба
Дидье Дрогба