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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Менди 44
Фэган 68
2:2
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Симпсон 53
Брант 73
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2009, 18:00 МСК
31.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
-
Фэган
Крейг Фэган
68'
68'
90
-
Менди
Бернар Менди
44'
44'
90
-
Доусон
Энди Доусон
90
Вест Бромвич
мин
-
Мейте
Абдулае Мейте
90
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
-
Брант
Крис Брант
73'
73'
90
-
Моррисон
Джеймс Моррисон
76
-
Симпсон
Джей Симпсон
53'
53'
90