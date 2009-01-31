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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
0:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2009, 18:00 МСК
31.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Найт
Зэт Найт
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
62
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
90
Запасные
0
Карью
Джон Карью
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Кумас
Джейсон Кумас
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
90
Запасные
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Родальега
Уго Родальега