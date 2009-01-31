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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Лондон
0:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
31 янв. 2009, 18:00 МСК
31.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
36
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
70
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Джуру
Йохан Джуру
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Сонг
Александр Сонг
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Вела
Карлос Вела
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
70
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
84
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Лопес
Вальтер Лопес
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Сирс
Фредди Сирс
0
Нсереко
Савио Нсереко