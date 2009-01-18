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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Ди Микеле 8
Нобл 60
Коул 77
3:1
Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Кончески 23
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
18 янв. 2009, 16:30 МСК
18.01.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Нобл
Марк Нобл
60'
60'
81
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
83
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коул
Карлтон Коул
77'
77'
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
8'
8'
87
Запасные
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Дайер
Кирон Дайер
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Сирс
Фредди Сирс
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
23'
23'
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
74
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
84
0
Демпси
Клинт Демпси
90
0
Замора
Бобби Замора
72
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Каллио
Тони Каллио
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Гера
Золтан Гера
0
Грэй
Джулиан Грэй
0
Невланд
Эрик Невланд