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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Брант 4
Корен 54
Корен 67
3:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2009, 18:00 МСК
17.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Барнетт
Леон Барнетт
39
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Корен
Роберт Корен
54'
67'
54', 67'
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
4'
4'
90
0
Симпсон
Джей Симпсон
76
Запасные
0
Пеле
Пеле
0
Мур
Люк Мур
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Шауки
Мохамед Шауки
90
0
Ригготт
Крис Ригготт
36
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
70
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
57
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
Запасные
0
Хут
Роберт Хут
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
0
Мидо
Хоссам Мидо