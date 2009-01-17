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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Сабалета 52
1:0
Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2009, 18:00 МСК
17.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
52'
52'
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Элано
Элано
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
0
Шмейхель
Каспер Шмейхель
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Жо
Жо
0
Васселл
Дариус Васселл
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
75
0
Брамбл
Титус Брамбл
86
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
59
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Хески
Эмил Хески
90
0
Заки
Амр Заки
90
Запасные
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Капо
Оливье Капо
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Браун
Майкл Браун
0
Камара
Анри Камара