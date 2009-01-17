Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Кузен 65
1:3
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Адебайор 30
Насри 82
Бендтнер 87
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2009, 20:30 МСК
17.01.2009, 20:30 МСК
суббота
Алан Уайли
Алан Уайли
Главный Судья
Составы
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Килбейн
Кевин Килбейн
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Дойл
Натан Дойл
90
0
Халмоши
Петер Халмоши
53
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Франс
Райан Франс
83
0
Кузен
Даниэль Кузен
65'
65'
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Джеованни
Джеованни
88
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Доусон
Энди Доусон
0
Джианнакополос
Стелиос Джианнакополос
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Манушу
Манушу
0
Гарсия
Ричард Гарсия
0
Фолан
Кэлиб Фолан
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
82'
82'
90
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
69
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
30'
30'
88
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Сонг
Александр Сонг
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Мерида
Фран Мерида
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
87'
0
Вела
Карлос Вела