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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Беллетти 88
Лэмпард 90
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Делап 60
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2009, 18:00 МСК
17.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
78
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90'
90'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
83
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Малуда
Флоран Малуда
62
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Калу
Саломон Калу
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
88'
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Стох
Мирослав Стох
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Файе
Амди Файе
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
34
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Файе
Абдулайе Файе
29
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
60'
60'
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
0
Битти
Джеймс Битти
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Пью
Дэнни Пью
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон