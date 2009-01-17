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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
МакКарти 61
Робертс 66
Робертс 86
3:0
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
17 янв. 2009, 18:00 МСК
17.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
46
0
Тугай
Тугай
59
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
61'
61'
70
0
Робертс
Джейсон Робертс
66'
86'
66', 86'
90
Запасные
0
Грелла
Винченцо Грелла
0
Данн
Дэвид Данн
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
74
0
Батт
Никки Батт
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
79
0
Оуэн
Майкл Оуэн
90
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
90
Запасные
0
Бартон
Джоуи Бартон
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес