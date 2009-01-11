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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Фигероа 90
1:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
11 янв. 2009, 16:30 МСК
11.01.2009, 16:30 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90'
90'
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Хески
Эмил Хески
90
0
Заки
Амр Заки
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Браун
Майкл Браун
0
Камара
Анри Камара
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Бэйл
Гарет Бэйл
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Кинг
Ледли Кинг
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
О'Хара
Джейми О'Хара
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Модрич
Лука Модрич
59
0
Доусон
Майкл Доусон
80
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
55
0
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Бентли
Дэвид Бентли
0
Дженас
Джермэйн Дженас
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
Леннон
Аарон Леннон
0
Бент
Даррен Бент
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл