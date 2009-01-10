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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
10 янв. 2009, 20:30 МСК
10.01.2009, 20:30 МСК
суббота
Ли Мэйсон
Ли Мэйсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
77
0
Файе
Амди Файе
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
89
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Пью
Дэнни Пью
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Хююпя
Сами Хююпя
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Риера
Альберт Риера
60
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
75
0
Кейт
Дирк Кейт
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Плесси
Дамьен Плесси
0
Торрес
Фернандо Торрес
0
Бабел
Райан Бабел
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Кин
Робби Кин