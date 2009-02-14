Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Портсмут
Портсмут
Джонсон 71
Хрейдарссон 75
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
14 февр. 2009, 18:00 МСК
14.02.2009, 18:00 МСК
суббота
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
75'
75'
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
71'
71'
90
0
Кранчар
Нико Кранчар
90
0
Дэйвис
Шон Дэйвис
90
0
Басинас
Ангелос Басинас
68
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
86
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Наджент
Дэвид Наджент
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Кану
Нванкво Кану
0
Утака
Джон Утака
0
Гекас
Теофанис Гекас
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Логан
Шэйлум Логан
90
0
Элано
Элано
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
77
0
Робиньо
Робиньо
68
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Харт
Джо Харт
0
Глаубер
Леонардо Глаубер
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Эванс
Чед Эванс