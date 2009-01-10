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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Оуэн 19
Кэрролл 78
2:2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Беллами 29
Коул 55
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
10 янв. 2009, 18:00 МСК
10.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Жереми
Нджитап Жереми
62
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
19'
19'
90
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
78'
78'
90
Запасные
0
Харпер
Стефен Харпер
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Кадар
Тамаш Кадар
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
0
Хиско
Хиско
0
Луалуа
Казенга Луалуа
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
86
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
76
0
Коул
Карлтон Коул
55'
55'
90
0
Беллами
Крейг Беллами
29'
29'
81
Запасные
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Фобер
Жюльен Фобер
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле