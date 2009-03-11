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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Демпси 2
1:2
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Диуф 69
Робертс 85
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
11 марта 2009, 23:00 МСК
11.03.2009, 23:00 МСК
среда
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
78
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
0
Демпси
Клинт Демпси
2'
2'
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
90
0
Гера
Золтан Гера
80
Запасные
0
Каллио
Тони Каллио
0
Камара
Диоманси Камара
0
Невланд
Эрик Невланд
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Тугай
Тугай
82
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
87
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
56
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
69'
69'
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
85'
85'
90
Запасные
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Данн
Дэвид Данн
0
МакКарти
Бенни МакКарти