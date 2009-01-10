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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Феллайни 18
Артета 45
2:0
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
10 янв. 2009, 18:00 МСК
10.01.2009, 18:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
45'
45'
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
74
0
Осман
Леон Осман
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
18'
18'
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Аничебе
Виктор Аничебе
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Риккеттс
Сэм Риккеттс
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
МакШейн
Пол МакШейн
80
0
Марни
Дин Марни
54
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Бармби
Ник Бармби
90
0
Менди
Бернар Менди
90
0
Джеованни
Джеованни
67
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Боатенг
Джордж Боатенг
0
Дойл
Натан Дойл
0
Франс
Райан Франс
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Фэган
Крейг Фэган
0
Кузен
Даниэль Кузен