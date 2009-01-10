Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Дэйвис 18
Агбонлахор 40
2:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Моррисон 49
АПЛ, 21 тур
АПЛ,
21 тур
Англия
10 янв. 2009, 15:45 МСК
10.01.2009, 15:45 МСК
суббота
Стив Беннетт
Стив Беннетт
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Лаурсен
Мартин Лаурсен
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
18'
18'
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
86
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
40'
40'
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Найт
Зэт Найт
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Барнетт
Леон Барнетт
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Валеро
Борха Валеро
77
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
49'
49'
63
0
Мур
Люк Мур
46
0
Симпсон
Джей Симпсон
90
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Донк
Райан Донк
0
Чех
Марек Чех
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Брант
Крис Брант
0
Беднар
Роман Беднар