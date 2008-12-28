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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коул 51
Тристан 87
2:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Файе 5
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2008, 17:00 МСК
28.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Паркер
Скотт Паркер
77
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
77
0
Коул
Карлтон Коул
51'
51'
90
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
89
Запасные
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Тристан
Диего Тристан
87'
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Гриффин
Энди Гриффин
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Файе
Абдулайе Файе
5'
5'
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90