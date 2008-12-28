Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Беднар 83
2:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2008, 17:00 МСК
28.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Стив Тэннер
Стив Тэннер
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Чех
Марек Чех
90
0
Барнетт
Леон Барнетт
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Брант
Крис Брант
65
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
0
Беднар
Роман Беднар
83'
83'
90
0
Мур
Люк Мур
90
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Донк
Райан Донк
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Дорранс
Грэм Дорранс
Тоттенхэм
мин
0
Гомес
Эурелью Гомес
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Доусон
Майкл Доусон
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
70
0
Зокора
Дидье Зокора
87
0
Дженас
Джермэйн Дженас
90
0
Модрич
Лука Модрич
76
0
Леннон
Аарон Леннон
90
0
Бент
Даррен Бент
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
О'Хара
Джейми О'Хара
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
0
Обика
Джонатан Обика
0
Таарабт
Адель Таарабт