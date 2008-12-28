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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Эдгар 45
1:5
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джеррард 31
Хююпя 36
Бабел 50
Джеррард 66
Алонсо 76
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2008, 15:00 МСК
28.12.2008, 15:00 МСК
воскресенье
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Энрике
Хосе Энрике
46
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
45'
45'
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
90
0
Батт
Никки Батт
55
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
78
Запасные
0
Харпер
Стефен Харпер
0
Жереми
Нджитап Жереми
0
Кадар
Тамаш Кадар
0
Амеоби
Шола Амеоби
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
0
Хиско
Хиско
0
Луалуа
Казенга Луалуа
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Хююпя
Сами Хююпя
36'
36'
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
31'
66'
31', 66'
70
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
59
0
Бабел
Райан Бабел
50'
50'
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Кейт
Дирк Кейт
79
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Риера
Альберт Риера
0
Алонсо
Хаби Алонсо
76'
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Кин
Робби Кин
0
Н'Гог
Давид Н'Гог