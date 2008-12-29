Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бербатов 68
1:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
29 дек. 2008, 23:00 МСК
29.12.2008, 23:00 МСК
понедельник
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
63
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
63
0
Роналду
Криштиану Роналду
84
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
68'
68'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Невилл
Гари Невилл
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Поссебон
Родриго Поссебон
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Ригготт
Крис Ригготт
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Арка
Хулио Арка
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
90
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
76
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
90
Запасные
0
Джонс
Брэд Джонс
0
Хут
Роберт Хут
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
0
Шауки
Мохамед Шауки
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Порритт
Натан Порритт
0
Эмнес
Марвин Эмнес