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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Демпси 11
Демпси 90
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Лэмпард 51
Лэмпард 75
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2008, 17:00 МСК
28.12.2008, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
11'
90'
11', 90'
90
0
Мерфи
Дэнни Мерфи
90
0
Этуху
Диксон Этуху
80
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
0
Каллио
Тони Каллио
0
Андреасен
Леон Андреасен
0
Грэй
Джулиан Грэй
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Алекс
Алекс
37
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
31
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Деку
Деку
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
51'
75'
51', 75'
90
0
Коул
Джо Коул
74
0
Дрогба
Дидье Дрогба
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Анелька
Николя Анелька
0
Калу
Саломон Калу