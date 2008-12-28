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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
МакКарти 45
Робертс 84
2:2
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Старридж 88
Робиньо 90
АПЛ, 20 тур
АПЛ,
20 тур
Англия
28 дек. 2008, 19:15 МСК
28.12.2008, 19:15 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Тугай
Тугай
74
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Эмертон
Брэтт Эмертон
90
0
МакКарти
Бенни МакКарти
45'
45'
85
0
Робертс
Джейсон Робертс
84'
84'
90
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Хизанишвили
Зураб Хизанишвили
0
Мокоена
Аарон Мокоена
0
Ольссон
Мартин Ольссон
0
Фогель
Йоханн Фогель
0
Триси
Кейт Триси
0
Дербишир
Мэтт Дербишир
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Болл
Майкл Болл
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
65
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Робиньо
Робиньо
90'
90'
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Элано
Элано
71
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
71
Запасные
0
Шмейхель
Каспер Шмейхель
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Жо
Жо
0
Старридж
Даниэль Старридж
88'
0
Васселл
Дариус Васселл