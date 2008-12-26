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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Тэйлор 29
Заки 73
2:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Гатри 88
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2008, 18:00 МСК
26.12.2008, 18:00 МСК
пятница
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Киркленд
Крис Киркленд
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
29'
29'
71
0
Брамбл
Титус Брамбл
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Хески
Эмил Хески
85
0
Заки
Амр Заки
73'
73'
90
Запасные
0
Поллит
Майк Поллит
0
Бойс
Эммерсон Бойс
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
0
Килбейн
Кевин Килбейн
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Браун
Майкл Браун
0
Камара
Анри Камара
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Бейе
Хабиб Бейе
38
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
90
0
Гатри
Дэнни Гатри
88'
88'
90
0
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
0
Батт
Никки Батт
90
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
77
0
Видука
Марк Видука
68
Запасные
0
Харпер
Стефен Харпер
0
Жереми
Нджитап Жереми
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
0
Хиско
Хиско
0
Луалуа
Казенга Луалуа