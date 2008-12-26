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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Тевес 84
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2008, 15:45 МСК
26.12.2008, 15:45 МСК
пятница
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Пью
Дэнни Пью
90
0
Файе
Амди Файе
89
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Олофиньяна
Сейи Олофиньяна
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
64
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Невилл
Гари Невилл
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Тевес
Карлос Тевес
84'
84'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Фабио
Фабио
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Бербатов
Димитар Бербатов
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек