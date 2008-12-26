Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
0:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 51
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2008, 18:00 МСК
26.12.2008, 18:00 МСК
пятница
Составы
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Ригготт
Крис Ригготт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Арка
Хулио Арка
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
85
0
Алиадьер
Джереми Алиадьер
70
0
Мидо
Хоссам Мидо
90
0
Шанли
Тунджай Шанли
54
Запасные
0
Джонс
Брэд Джонс
0
Хут
Роберт Хут
0
Уитер
Дэвид Уитер
0
Джонсон
Адам Джонсон
0
Уолкер
Джош Уолкер
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Эмнес
Марвин Эмнес
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
51'
51'
90
0
Гослинг
Дэн Гослинг
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Аничебе
Виктор Аничебе