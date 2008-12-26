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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Кайседо 15
Кайседо 27
Робиньо 28
Робиньо 36
Айрленд 82
5:1
Матч завершен
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Фэган 80
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2008, 18:00 МСК
26.12.2008, 18:00 МСК
пятница
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Болл
Майкл Болл
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
46
0
Элано
Элано
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
82'
82'
85
0
Робиньо
Робиньо
28'
36'
28', 36'
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
15'
27'
15', 27'
46
Запасные
0
Шмейхель
Каспер Шмейхель
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Жо
Жо
0
Старридж
Даниэль Старридж
0
Васселл
Дариус Васселл
Халл Сити
мин
0
Майхилл
Боаз Майхилл
90
0
Уиндасс
Дин Уиндасс
46
0
МакШейн
Пол МакШейн
90
0
Тернер
Майкл Тернер
90
0
Боатенг
Джордж Боатенг
34
0
Эшби
Иан Эшби
90
0
Марни
Дин Марни
90
0
Джеованни
Джеованни
70
0
Менди
Бернар Менди
90
Запасные
0
Дьюк
Мэтт Дьюк
0
Дойл
Натан Дойл
0
Бармби
Ник Бармби
0
Хьюз
Брайан Хьюз
0
Халмоши
Петер Халмоши
0
Фэган
Крейг Фэган
80'
0
Кузен
Даниэль Кузен