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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Бэрри 66
Найт 90
2:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Денилсон 40
Диаби 49
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2008, 20:15 МСК
26.12.2008, 20:15 МСК
пятница
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Найт
Зэт Найт
90'
90'
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
66'
66'
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
40'
40'
90
0
Диаби
Абу Диаби
49'
49'
90
0
Насри
Самир Насри
83
0
Сонг
Александр Сонг
44
0
ван Перси
Робин ван Перси
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Клиши
Гаэль Клиши
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела