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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 3
Лэмпард 45
2:0
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2008, 16:00 МСК
26.12.2008, 16:00 МСК
пятница
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Босингва
Жозе Босингва
46
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
45'
45'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Коул
Джо Коул
79
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
3'
3'
90
Запасные
0
Кудичини
Карло Кудичини
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Деку
Деку
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
28
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Ким
До-Хеон Ким
69
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Брант
Крис Брант
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Чех
Марек Чех
0
Барнетт
Леон Барнетт
0
Валеро
Борха Валеро
0
Дорранс
Грэм Дорранс
0
Беднар
Роман Беднар
0
Мур
Люк Мур