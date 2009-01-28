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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Кэхилл 60
1:1
Матч завершен
Арсенал
Лондон
ван Перси 90
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
28 янв. 2009, 23:00 МСК
28.01.2009, 23:00 МСК
среда
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Ягиелка
Фил Ягиелка
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Артета
Микель Артета
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Осман
Леон Осман
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
60'
60'
85
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Йобо
Джозеф Йобо
0
Кастильо
Сегундо Кастильо
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Аничебе
Виктор Аничебе
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Клиши
Гаэль Клиши
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Санья
Бакари Санья
72
0
Насри
Самир Насри
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
72
0
Диаби
Абу Диаби
90
0
ван Перси
Робин ван Перси
90'
90'
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Туре
Коло Туре
0
Эбуэ
Эммануэль Эбуэ
0
Гиббс
Киран Гиббс
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Бендтнер
Никлас Бендтнер
0
Вела
Карлос Вела