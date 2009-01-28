Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Райт-Филлипс 17
Беллами 77
2:1
Матч завершен
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кэрролл 81
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
28 янв. 2009, 22:45 МСК
28.01.2009, 22:45 МСК
среда
Майк Джонс
Майк Джонс
Главный Судья
Составы
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Онуоха
Недум Онуоха
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
83
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
78
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
17'
17'
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
0
Робиньо
Робиньо
90
0
Беллами
Крейг Беллами
77'
77'
90
Запасные
0
Элано
Элано
0
Фернандес
Желсон Фернандес
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
Ньюкасл Юнайтед
мин
0
Харпер
Стефен Харпер
90
0
Энрике
Хосе Энрике
90
0
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
0
Тэйлор
Стивен Тэйлор
90
0
Эдгар
Дэвид Эдгар
90
0
Колоччини
Фабрисио Колоччини
90
0
Жереми
Нджитап Жереми
90
0
Бартон
Джоуи Бартон
64
0
Дафф
Дэмьен Дафф
90
0
Оуэн
Майкл Оуэн
19
0
Кэрролл
Энди Кэрролл
81'
81'
90
Запасные
0
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
0
Левенкрандс
Петер Левенкрандс
0
Луалуа
Казенга Луалуа