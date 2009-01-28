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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Калу 59
Калу 82
2:0
Матч завершен
Мидлсбро
Миддлсбро
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
28 янв. 2009, 22:45 МСК
28.01.2009, 22:45 МСК
среда
Ли Проберт
Ли Проберт
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Босингва
Жозе Босингва
90
0
Малуда
Флоран Малуда
46
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Калу
Саломон Калу
59'
82'
59', 82'
82
0
Анелька
Николя Анелька
89
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Деку
Деку
0
Стох
Мирослав Стох
0
Дрогба
Дидье Дрогба
Мидлсбро
мин
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
90
0
Шауки
Мохамед Шауки
64
0
Ригготт
Крис Ригготт
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Уитер
Дэвид Уитер
90
0
МакМахон
Энтони МакМахон
90
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
90
0
Бэйтс
Мэттью Бэйтс
90
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Джонсон
Адам Джонсон
90
0
Кинг
Марлон Кинг
64
Запасные
0
Джонс
Брэд Джонс
0
Арка
Хулио Арка
0
Хут
Роберт Хут
0
Тэйлор
Эндрю Тэйлор
0
Алвеш
Афонсо Алвеш
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Эмнес
Марвин Эмнес