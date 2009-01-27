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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Леннон 8
Дефо 21
Доусон 25
3:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Битти 56
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
27 янв. 2009, 23:00 МСК
27.01.2009, 23:00 МСК
вторник
Майк Райли
Майк Райли
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
0
Кудичини
Карло Кудичини
90
0
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
90
0
Вудгейт
Джонатан Вудгейт
90
0
Доусон
Майкл Доусон
25'
25'
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
90
0
Леннон
Аарон Леннон
8'
8'
90
0
Зокора
Дидье Зокора
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Бентли
Дэвид Бентли
90
0
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
0
Дефо
Джермейн Дефо
21'
21'
90
Запасные
0
Гантер
Крис Гантер
0
Бэйл
Гарет Бэйл
0
Хаддлстоун
Том Хаддлстоун
0
Кэмпбелл
Фрейзер Кэмпбелл
0
Таарабт
Адель Таарабт
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Файе
Абдулайе Файе
46
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Файе
Амди Файе
48
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Крессуэлл
Ричард Крессуэлл
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Битти
Джеймс Битти
56'
56'
90
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Сонко
Ибрахима Сонко
0
Гриффин
Энди Гриффин
0
Пью
Дэнни Пью
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Фуллер
Рикардо Фуллер