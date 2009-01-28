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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Уиган Атлетик
Уиган
Мидо 84
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 43
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
28 янв. 2009, 22:45 МСК
28.01.2009, 22:45 МСК
среда
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Уиган Атлетик
мин
0
Поллит
Майк Поллит
90
0
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
0
Шарнер
Пауль Шарнер
90
0
Бойс
Эммерсон Бойс
90
0
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
0
Тэйлор
Райан Тэйлор
81
0
Каттермол
Ли Каттермол
90
0
Браун
Майкл Браун
90
0
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
64
0
Мидо
Хоссам Мидо
84'
84'
90
0
Заки
Амр Заки
77
Запасные
0
Эдман
Эрик Эдман
0
Капо
Оливье Капо
0
Кумас
Джейсон Кумас
0
Уотсон
Бен Уотсон
0
Камара
Анри Камара
0
Родальега
Уго Родальега
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
85
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
43'
43'
76
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
73
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Аггер
Даниэль Аггер
0
Риера
Альберт Риера
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Кейт
Дирк Кейт
0
Кин
Робби Кин