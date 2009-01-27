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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
0:5
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Бербатов 22
Тевес 44
Видич 60
Роналду 65
Роналду 73
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
27 янв. 2009, 23:15 МСК
27.01.2009, 23:15 МСК
вторник
Роб Стайлс
Роб Стайлс
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Пеле
Пеле
90
0
Брант
Крис Брант
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
64
0
Симпсон
Джей Симпсон
64
Запасные
0
Кили
Дин Кили
0
Чех
Марек Чех
0
Ким
До-Хеон Ким
0
Тейшейра
Де Андрада Тейшейра
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
0
Дорранс
Грэм Дорранс
0
Беднар
Роман Беднар
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
60'
60'
90
0
Невилл
Гари Невилл
71
0
Роналду
Криштиану Роналду
65'
73'
65', 73'
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Пак Джи Сун
Пак Джи Сун
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
22'
22'
77
0
Тевес
Карлос Тевес
44'
44'
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Браун
Уэс Браун
0
Экерсли
Ричард Экерсли
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Флетчер
Даррен Флетчер
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Тошич
Зоран Тошич