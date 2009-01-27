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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Портсмут
Портсмут
0:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Хески 21
АПЛ, 23 тур
АПЛ,
23 тур
Англия
27 янв. 2009, 23:00 МСК
27.01.2009, 23:00 МСК
вторник
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Портсмут
мин
0
Джеймс
Дэвид Джеймс
90
0
Бельхадж
Надир Бельхадж
90
0
Хрейдарссон
Херманн Хрейдарссон
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
90
0
Кэмпбелл
Сол Кэмпбелл
46
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Маллинс
Хейден Маллинс
90
0
Дэйвис
Шон Дэйвис
90
0
Пеннант
Джермэйн Пеннант
90
0
Крауч
Питер Крауч
90
0
Кану
Нванкво Кану
74
Запасные
0
Кабуль
Юнес Кабуль
0
Утака
Джон Утака
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Найт
Зэт Найт
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Гарднер
Крейг Гарднер
65
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
0
Хески
Эмил Хески
21'
21'
83
Запасные
0
Шори
Никки Шори
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл