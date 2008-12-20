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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Милнер 78
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
20 дек. 2008, 20:30 МСК
20.12.2008, 20:30 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
84
0
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
90
0
Нилл
Лукас Нилл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
56
0
Паркер
Скотт Паркер
46
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
Запасные
0
Лаштувка
Ян Лаштувка
0
Маллинс
Хейден Маллинс
0
Бойер
Ли Бойер
0
Боа Морте
Луиш Боа Морте
0
Тристан
Диего Тристан
0
Ди Микеле
Давид Ди Микеле
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Лаурсен
Мартин Лаурсен
90
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
58
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
78'
78'
90
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Найт
Зэт Найт
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Хэрвуд
Марлон Хэрвуд
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо