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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Мур 69
Беднар 90
2:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Кайседо 84
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
21 дек. 2008, 16:30 МСК
21.12.2008, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Вест Бромвич
мин
0
Карсон
Скотт Карсон
90
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Мейте
Абдулае Мейте
90
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
0
Ольссон
Йонас Ольссон
90
0
Ким
До-Хеон Ким
90
0
Корен
Роберт Корен
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
90
0
Моррисон
Джеймс Моррисон
90
0
Беднар
Роман Беднар
90'
90'
90
0
Мур
Люк Мур
69'
69'
90
Запасные
0
Брант
Крис Брант
0
Дорранс
Грэм Дорранс
Манчестер Сити
мин
0
Харт
Джо Харт
90
0
Болл
Майкл Болл
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Васселл
Дариус Васселл
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Фернандес
Желсон Фернандес
90
0
Айрленд
Стивен Айрленд
90
Запасные
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
84'